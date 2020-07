“Mi dimetto da assessora, nelle ultime settimane sono stata trattata come un’emarginata”

Montefiascone – “Ho rassegnato le dimissioni da assessora, nelle ultime settimane sono stata trattata come un’emarginata”. Rita Chiatti (Forza Italia) ha comunicato con un post su Facebook la decisione di uscire dalla giunta comunale guidata dal sindaco Massimo Paolini.

Venerdì mattina Chiatti ha rassegnato le dimissioni da assessora, uscendo dalla giunta Paolini. Rimarrà come semplice consigliere comunale.

Decisione che era già nell’aria dopo lo scontro con il capogruppo Sandro Leonardi e dopo che il primo giugno il sindaco Massimo Paolini le aveva tolto le deleghe per una ridistribuzione delle stesse all’interno della maggioranza. Dopo oltre un mese di attesa, rimanendo di fatto assessora senza deleghe, Chiatti venerdì ha rassegnato le sue dimissioni.

“Comunico che ieri mattina – scrive la Chiatti su Facebook – ho rassegnato le mie dimissioni da assessore. Una decisione sofferta, che non ho preso a cuor leggero ma che ad un certo punto è diventata inevitabile. Per quattro anni ho lavorato duramente all’interno di un gruppo nel quale mi sono riconosciuta, dentro il quale ho superato i piccoli momenti di difficoltà che una maggioranza di un comune grande come il nostro può avere”.

L’ormai ex assessora all’Ambiente ripercorre anche le difficoltà incontrate soprattutto nell’ultimo periodo. “Sono stata presa di mira – aggiunge – da quegli amici che ho sempre difeso e con cui avevo intrapreso questo percorso; le ultime settimane sono stata trattata come un’emarginata, sembravo l’assessore con la peste. Tutto è coinciso, stranamente, con la gara d’appalto servizio dei rifiuti. Da quando ho iniziato, essendo l’assessore competente, a studiare la materia, qualcosa è cambiato. Coincidenze? Non ve lo saprei dire… Ma la mia moralità non mi permette di stare all’interno di un gruppo che non ha più stima della sottoscritta. Un gruppo nel quale non mi riconosco più, lo dico con dolore e la vivo come una sconfitta”.

Chiatti ribadisce i motivi che hanno portato alla sua decisione. “Io ho sempre ritenuto il sindaco Massimo Paolini il garante di questo gruppo – dice – è sempre stato il collante della squadra. Ma quando anche Massimo è stato messo alle strette dalle correnti interne, si è trovato sbilanciato da una parte. Ma io non posso prestare il fianco a tutto ciò, non posso più continuamente leggere sui quotidiani che il mio assessorato è ritenuto merce di scambio per accordi elettorali, senza che il sindaco metta un freno”.

L’ex assessora Chiatti rimarrà i consiglio comunale come semplice consigliere. “Da oggi – conclude – sarò un semplice consigliere comunale e lavorerò sempre per il bene dei cittadini di Montefiascone, una realtà che ritengo abbia un enorme potenziale. Il mio impegno politico in Forza Italia rimarrà tale”.