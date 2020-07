“Migranti in quarantena nel convento a Valentano, chi li controllerà?”

Cronaca - L'intervento del sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci: "Si rischia di mettere a repentaglio un territorio rimasto Covid-free"

Farnese – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendo con preoccupazione dal collega di Valentano Stefano Bigiotti la notizia della presunta volontà del ministero dell’Interno di individuare il complesso dell’ex convento dei Frati minori di Valentano quale luogo deputato ad accogliere migranti posti in quarantena per probabile infezione da Covid-19.

Mi auguro che tale informativa non trovi riscontro oggettivo in quanto sarebbe di notevole pericolosità per l’intero territorio che per buona parte è rimasto Covid-free grazie anche alla buona gestione delle amministrazioni locali.

Non credo che la struttura del santuario della Madonna della Salute in Valentano abbia le caratteristiche per garantire il contenimento degli eventuali ospiti e dubito che le autorità competenti possano disporre uno spiegamento di forze finalizzato al controllo. Ritengo, infatti, che proprio una eventuale mancanza di controllo potrebbe essere l’origine di una disseminazione sul territorio di focolai che causerebbero una immancabile contaminazione e metterebbero, di conseguenza, a serio rischio la salute degli abitanti dell’intero territorio.

Insieme alla mia preoccupazione e al mio convinto no a questa iniziativa esprimo la mia solidarietà al sindaco di Valentano e a tutti i valentanesi, confidando in una più attenta valutazione di tale collocazione da parte delle autorità competenti.

Giuseppe Ciucci

Sindaco di Farnese

28 luglio, 2020