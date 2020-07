“Migranti trasferiti, vincono il buon senso e la legalità”

Valentano - Il senatore Francesco Battistoni sulla decisione di mandare via il gruppo dai locali dell'ex convento

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – È una vittoria di Forza Italia, del buon senso e della legalità. Sin da subito abbiamo denunciato che non sarebbe stato possibile ospitare 40 migranti nell’ex convento di Valentano, in una struttura non a norma, senza le giuste misure di sicurezza.

Peccato ci sia voluta una sollevazione popolare e l’intervento della Asl, che ringrazio anche pubblicamente per la prontezza con cui è intervenuta.

In queste ore abbiamo avuto modo di percepire una certa preoccupazione verso il rischio derivante da questo repentino collocamento avvenuto di notte. Da un lato lo Stato ha chiesto, e sta chiedendo tutt’ora, sacrifici importanti ai cittadini italiani per limitare la diffusione del Covid-19, dall’altro non può essere così superficiale nel collocare persone che hanno compiuto chilometri di viaggio oltre confine senza conoscerne lo stato di salute.

Questa storia è finita bene, con una battaglia vinta dal territorio, dai sindaci, della prefettura e dei tanti cittadini della provincia che hanno fatto sentire la propria voce su questa vicenda.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

30 luglio, 2020