Montefiascone - Carabinieri - Arrestato e portato in carcere

Condividi la notizia:











Montefiascone – Non rispetta i domiciliari e viene trovato con la droga, arrestato e portato in carcere.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montefiascone hanno eseguito una misura cautelate in carcere nei confronti di un giovane pluripregiudicato del luogo.

“Nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari per estorsione e spaccio di droga – si legge nella nota dei carabinieri – continuava in traffici illeciti utilizzando giovani a lui vicini, oltre a non rispettare altre prescrizioni degli arresti domiciliari. Inoltre, perquisito in fase di arresto, è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana”.

È stato quindi arrestato e portato al carcere di Viterbo come disposto dalla misura cautelare del tribunale che ha concordato con gli elementi investigativi dei carabinieri della compagnia di Montefiascone.

Condividi la notizia:











13 luglio, 2020