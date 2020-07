“Non si pubblica un bando per l’estate a luglio…”

Viterbo - Comune - Polemica sul cartellone estivo - Alvaro Ricci (Pd) risponde a Buzzi (FdI): "Le critiche non sono tanto per farle"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Noi eravamo e siamo favorevoli alle convenzioni in quanto attività culturali che ormai da anni danno qualità e caratterizzano le estati viterbesi.

Non si può certo azzerare tutto e ogni anno ricominciare da capo.

Il capogruppo Buzzi è persona capace e di esperienza per non capire che il tema è essenzialmente un altro.

Le critiche sono state avanzate non tanto per farle, semplicemente perché non si pubblica un bando a luglio per la stagione estiva, non si invitano le associazioni a presentare programmi mediante messaggini privati Whatsapp da parte dell’assessore De Carolis, non si risponde a una mia interrogazione che i ritardi sono dovuti per assenza di fondi.

Ricordo al collega che una volta si imbarazzava per molto meno circa le modalità usate dall’assessore alla cultura sulle modalità di affidamento degli spettacolo di fine anno, o sbaglio?

Alvaro Ricci – Consigliere comunale Pd

16 luglio, 2020