“Non voglio un obbligo nazionale per le mascherine, la gente deve avere libertà”

Washington - Il presidente degli Usa Trump afferma di non essere d'accordo con le indicazioni sanitarie degli esperti

Washington – Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha ribadito di essere contrario all’obbligo delle mascherine e ha sostenuto che non è d’accordo con quanto consigliano le autorità sanitarie.

“Io penso che la mascherina sia un bene – ha riferito in un’intervista a Fox News che uscirà domani – ma voglio che la gente abbia una certa libertà, non credo che si debba prendere in considerazione un obbligo a livello nazionale. E non sono d’accordo con chi dice che se si indossa la mascherina la pandemia scompare”.

Qualche giorno fa Trump aveva cambiato idea riguardo l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. In un primo momento aveva detto che non le avrebbe usate, poi invece ha affermato di credere nell’utilità della mascherina, ma come pura “raccomandazione”.

18 luglio, 2020