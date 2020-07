Il giornale di mezzanotte - Tuscania - Il vicesindaco e assessore Leopoldo Liberati (FdI) commenta l'approvazione del bilancio consuntivo 2019: "Risultato mai ottenuto da anni"

di Paola Pierdomenico

Tuscania – “Oltre 9 milioni di avanzo e più di 1 milione e 600mila euro per la spesa corrente”. Il vicesindaco e assessore Leopoldo Liberati (FdI) parla di un risultato mai ottenuto da anni nel succedersi delle amministrazioni di Tuscania.

Il consiglio, per discutere di bilancio, era convocato per le 10. “La maggioranza spiega il sindaco Fabio Bartolacci – ha iniziato i lavori alle 10,03 minuti in quanto alcuni consiglieri comunali non potevano restare oltre le 12. Nel rispetto delle opposizioni, si è deciso di anticipare l’approvazione di alcuni punti all’ordine del giorno ritenuti meno importanti rispetto al consuntivo di bilancio che sarebbe rimasto tra gli argomenti da discutere. Questa circostanza non è stata gradita dall’opposizione che per protesta ha deciso di abbandonare i lavori Siamo dispiaciuti dell’accaduto e confermiamo da parte nostra la piena buona fede nell’operato della maggioranza e riteniamo eccessiva la precipitosa presa di posizione della minoranza”.

Liberati entra nel merito del bilancio consuntivo del 2019 che è stato approvato. Le cifre non possono che inorgoglirlo. Oltre ai soldi da spendere, ci saranno agevolazioni per attività commerciali e famiglie. “Abbiamo – dice Liberati – un avanzo di 9 milioni e 578mila euro a cui bisogna togliere 3 milioni 140mila di parte vincolata e 4 milioni 799mila euro di parte accantonata.

Alla fine, con queste cifre messe via, ci sono 14mila 400 euro di soldi destinati a investimenti. Non solo, anche 1 milione e 625mila euro da poter destinare alla spesa corrente”.

C’è da fare i conti col Covid però. “La pandemia comporterà nel 2020 alcuni tipi di accorgimenti e quindi non avremo tante entrate. E’ comunque un risultato mai raggiunto da tanto tempo nella storia delle amministrazioni del nostro paese, nemmeno quando arrivavano contributi a pioggia. E’ qualcosa di straordinario per Tuscania e la dimostrazione che da quando ci siamo insediati, abbiamo fatto un lavoro certosino con la lotta all’evasione, l’eliminazione agli sprechi e centellinando i soldi, come fa un buon padre di famiglia”.

Liberati passa in rassegna alcuni interventi: “Faremo la piscina, abbiamo asfaltato molte strade e fatto investimenti per la città. Inoltre, abbiamo deliberato delle agevolazioni alle attività commerciali con l’abbattimento della Tari a favore sia di chi è stato chiuso, ma anche di chi ha subito danni pur potendo rimanere aperto. Andremo anche ad agevolare la Tosap.

E poi, attraverso una commissione ad hoc, metteremo a disposizione un altro pacchetto di soldi che decideremo insieme al consiglio comunale per andare incontro a chi ne ha bisogno. Da assessore allo Sport, sto pensando anche di creare voucher, in base al reddito Isee, a sostegno delle famiglie che vorranno fare questo tipo di attività e che non possono permetterselo”.

Conclude soddisfatto Liberati: “Sono pochi i comuni che possono vantare risultati del genere”.

25 luglio, 2020