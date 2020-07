“Parco di via Frezzolini, subito controlli contro i vandali”

Vignanello - Comune - Il gruppo Le cose in comune chiede a sindaco e maggioranza d'intervenire

Vignanello – In data 2 luglio abbiamo protocollato una richiesta in comune rivolta al sindaco e ai consiglieri di maggioranza per far si che finalmente si risponda alle tantissime richieste pervenute da parte di molti cittadini vignanellesi.

Il riferimento è chiaramente rivolto alla gestione del parco pubblico di via Frezzolini , in zona Talano. Questa area di verde pubblico, attrezzata con qualche gioco per bambini, è meta di moltissime famiglie che accompagnano qui i loro piccoli per giocare all’aria aperta e moltissimi sono coloro che passeggiano nelle vicinanze del parco, anche con passeggini e piccoli che muovono le prime pedalate in bicicletta.

Anche in orario serale c’è movimento, persone che con l’arrivo del caldo estivo approfittano per un po’ di gradevole fresco passeggiando. Questo tranquillo angolo di paese dalle ore pomeridiane , talvolta fino a tarda notte, è frequentato da gruppi di adolescenti che giustamente e liberamente si godono questo spazio.

Purtroppo capita però che non tutti sanno godere civilmente di questo spazio e da almeno un anno si sono registrati molti episodi poco piacevoli: danneggiamenti ai giochi e agli arredi del parco, pericolose corse con motorini anche fra le altalene mentre i piccoli ci giocano, feste fino a tarda notte con tanto di impianto stereo a tutto volume, urla e sproloqui di ogni genere, consumo di alcol da parte di minorenni e conseguente lancio di bottiglie di vetro, tanto che qualche settimana fa un bambino che giocava nel parco si è tagliato con i resti di una bottiglia di vetro a seguito del quale ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale con una sutura di 7 punti.

Coloro che abitano in quest’area molto spesso hanno dovuto richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per sedare situazioni che stavano superando ogni limite, di giorno e soprattutto di notte.

Invano dallo scorso anno ad oggi si è chiesto anche l’aiuto e l’intervento del Sindaco , il quale avrebbe potuto sincerarsi della veridicità delle segnalazioni e attuare almeno qualche provvedimento. Nulla di fatto.

Noi consiglieri di minoranza abbiamo raccolto queste richieste fino ad ora inascoltate e abbiamo voluto segnalare la questione formalmente, proponendo di adottare in consiglio comunale un regolamento per stabilire i comportamenti corretti da tenere nelle aree verdi pubbliche e nei parchi e contemporaneamente programmare dei saltuari servizi di controllo della polizia Locale nelle ore serali e notturne. Purtroppo dalla nostra richiesta è quasi passato un mese e le cose non sono migliorate, tutt’altro.

Riteniamo importante e giusto che i ragazzi si sentano liberi di essere pienamente adolescenti, lo siamo stati anche noi e comprendiamo il grande desiderio di libertà che si ha ad una certa età; ma come è giusto che i giovani si comportino da giovani, è altrettanto giusto e doveroso che le istituzioni si comportino come tali e che intervengano per evitare che in un luogo così bello e piacevole da frequentare si faccia il possibile per evitare pericoli per i più piccoli, tensioni fra cittadini, si limitino i comportamenti incivili, incentivando piuttosto la cultura del rispetto dei luoghi che si vivono e delle persone che li abitano.

Il sindaco ci ha riferito che si stanno cercando fondi per installare nuove telecamere; bene. Ma fino a che non sarà possibile averle bisogna darsi una mossa e adoperarsi per portare un po’ di tranquillità e civiltà in un luogo che è stato concepito proprio per incentivare questi fini.

Caro sindaco non far passare un’altra estate senza far nulla! Sono troppe le famiglie che si aspettano un intervento risolutore.

Gruppo minoranza consiliare Le cose in comune

3 luglio, 2020