“Picchi elevatissimi di consumo d’acqua potabile, intervengano i sindaci”

Viterbo - Il direttore generale di Talete Alessandro Fraschetti: "La capacità di servizio delle reti idriche non è infinita"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ai sindaci e agli utenti.

Negli ultimi giorni stiamo registrando elevatissimi picchi di consumo di acqua potabile, dovuti senz’altro sia alle condizioni meteorologiche come alla massiccia presenza di popolazione nei vostri comuni, probabilmente anche dovuta alla diminuzione degli spostamenti a lungo raggio per vacanze.

Pur non avendo ad oggi registrato diffuse carenze alle fonti di approvvigionamento, è doveroso rammentare che la capacità di servizio delle reti idriche non è infinita: all’aumentare della richiesta infatti si verificano cali di pressione e dunque di portata che interessano soprattutto le parti degli abitati ubicate a quote più elevate.

Si raccomanda pertanto di utilizzare la risorsa idrica potabile esclusivamente per gli usi consentiti, con esclusione dunque di innaffiamento di giardini pubblici e privati, lavaggio automezzi, etc., allo scopo di garantire a tutti gli utenti la necessaria quantità di acqua potabile.

Si invitano pertanto i signori sindaci a emettere, o a far rispettare ove vigenti, le ordinanze di proibizione di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri.

Alessandro Fraschetti

Direttore generale Talete

24 luglio, 2020