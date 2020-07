“Pierpaolo Bombardieri è l’uomo giusto al momento giusto”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Silvia Somigli (Uil scuola): "L'elezione del nuovo segretario generale del sindacato apre una fase di grandi speranze"

Viterbo – Il nuovo segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, non solo rappresenta da sempre un punto di riferimento all’interno del sindacato e del mondo sindacale in generale, ma la sua elezione segna un passaggio importante. L’inizio di una nuova fase di speranza per le lotte dei lavoratori di tutte le categorie, anche in continuità con l’enorme e prezioso lavoro svolto da Carmelo Barbagallo che lo ha preceduto, e, inoltre, il rafforzamento del cammino unitario con le altre confederazioni sindacali.

Il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri

Pierpaolo, per il suo percorso all’interno del sindacato, è in qualche la Uil stessa. Per le sue radici, per le problematiche che nel corso della sua militanza ha affrontato, contribuendo in maniera decisiva a rafforzare l’organizzazione. Pierpaolo viene inoltre dal mondo della ricerca universitaria. Conosce i problemi degli atenei, e anche quelli della scuola, chiamati oggi, dopo la prima fase dell’emergenza Covid, a gestire un nuovo modo di essere carico ancora di incognite che si devono comunque intrecciare con i principi e i valori della nostra carta costituzionale e della democrazia.

Silvia Somigli assieme all’ex segretario della Uil Carmelo Barbagallo (sulla sinistra) e a Pierpaolo Bombardieri

Pierpaolo Bombardieri è infine il segretario giusto al momento giusto. Il momento in cui il sindacato è chiamato a gestire le conseguenze economiche dell’emergenza, che rischiano di essere devastanti per tutto il mondo del lavoro. Con le casse integrazioni che finiranno e un paese che in autunno sarà costretto a svegliarsi sotto la spada di Damocle dei licenziamenti. E un tessuto sociale che potrebbe andare incontro a conseguenze inaspettate. Ma, come ha già detto Bombardieri, sono le parti sociali che tengono in piedi il sistema. E sono uomini e militanti sindacali come Pierpaolo che possono sicuramente incanalare le dinamiche e i conflitti che probabilmente arriveranno lungo il giusto sentiero.

Silvia Somigli

Segretaria organizzativa regionale Uil scuola Viterbo

13 luglio, 2020