Poliziotto aggredito, fronte spaccata con un cellulare

Viterbo - Denunciato 30enne - Sorpreso senza biglietto sul treno, l'agente gli aveva chiesto i documenti

Viterbo – Gli ha chiesto i documenti dopo che era stato sorpreso senza biglietto sul treno. Ma come risposta ha ricevuto un cellulare in fronte, e le ferite lo hanno fatto finire in ospedale.

Un agente di polizia è stato aggredito questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di porta Fiorentina, a Viterbo. Un 30enne nigeriano gli ha tirato un cellulare sulla fronte, spaccandogliela.

Il poliziotto era intervenuto dopo il caos generato dal ragazzo che, proveniente da Milano, era stato sorpreso sul treno senza biglietto. Quando l’agente, dopo averlo individuato, gli ha chiesto i documenti è stato aggredito.

Finito al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, ha ricevuto quattro punti di sutura con una prognosi di dieci giorni. Il 30enne è invece stato denunciato.

19 luglio, 2020