“Poste, continui assembramenti con persone costrette ad aspettare ore sotto il sole”

Il giornale di mezzanotte - Lettere - Gallese - Un gruppo di cittadini evidenziano criticità sull'apertura a giorni alterni dei due uffici

Gallese – Riceviamo e pubblichiamo – L’azienda Poste italiane Spa grazie all’organizzazione inadeguata e insoddisfacente dei propri uffici postali continua a creare disservizi e assembramenti, anche in questo periodo difficile legato al Covid-19.

Tutto ciò si verifica ormai da più di un mese negli uffici nel paese di Gallese dove i due uffici postali sono organizzati con aperture a giorni alterni.

Nell’ufficio postale di Gallese scalo si verificano continui assembramenti a causa delle innumerevoli persone in coda costrette ad aspettare ore e ore il proprio turno sotto al sole. Quest’ultimo ufficio molto richiesto dalla clientela, per la sua comodità di parcheggio e perché l’unico ufficio in zona dotato di Atm, ne risente particolarmente.

Un plauso va al l’unico operatore di sportello del suddetto ufficio che, nonostante l’affluenza costante e numerosa della clientela riesce a gestire le numerose operazioni in maniera impeccabile e a far uscire dall’ufficio postale la clientela esausta per la lunghissima attesa con un sorriso.

Disservizio degli uffici postali di questo paese evidenziato più volte alla filiale di Viterbo attraverso i canali consueti, reclami online e tramite sportelli degli uffici, senza aver mai avuto una risposta o una soluzione da questa filiale, completamente assente.

Un gruppo di cittadini di Gallese

3 luglio, 2020