“Se i problemi dovessero continuare è inutile andare avanti…”

Viterbo - Comune - Caos nel centrodestra - Intervista al senatore della Lega Umberto Fusco

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – Prima Fratelli d’Italia che, in disaccordo con Fondazione, esce dalla giunta comunale. Poi la Lega che alza i toni: “I nostri assessori non parteciperanno più alle riunioni finché non ci sarà un chiarimento”. E nel centrodestra a palazzo dei Priori scoppia il caos.

Ma ieri, senatore Umberto Fusco (Lega), il sindaco Giovanni Arena ha incontrato i quattro capogruppo di maggioranza…

“Mi sembra di aver capito che l’allarme sia rientrato, che sia stata ritrovata condivisione e un accordo per risolvere la situazione. Bisogna proseguire su un’altra strada e con un approccio diverso per evitare che si verifichi di nuovo ciò che è accaduto. Ma soprattutto è necessario accelerare i tempi per questa città, che ha bisogno di tanta, tanta attenzione”.

Tutto risolto, dunque, in maggioranza?

“Mi pare di sì, e ne sono contento”.

Se invece non dovesse essere così, che farà la Lega?

“Se i problemi dovessero persistere, è inutile andare avanti…”.

Venerdì avevate annunciato di non prendere più parte alle riunioni di giunta…

“In giunta si va decisi e compatti, ma spesso non è successo ed emergevano solo problemi. Così abbiamo detto basta: non avremmo più partecipato se avessimo continuato ad assistere a questo tipo di spettacolo. Io ho tanta pazienza, ma tutto ha un limite. Le scaramucce non mi piacciono, bado al sodo. O c’è dialogo, chiarezza, massima lealtà e si va d’accordo o è inutile prenderci in giro e soprattutto prendere in giro i cittadini a cui dobbiamo rispetto. Far parte di una maggioranza vuol dire avere delle responsabilità, e vorrei che tutti lo capissero…”.

Ha sentito il sindaco?

“L’ho visto venerdì sera e abbiamo avuto un incontro molto cordiale. Gli ho detto che la Lega vuole i fatti perché è questo che pretende la gente, non più parole. Bisogna riportare Viterbo alla bellezza, perché così non si può vedere. La città necessita di una scossa e Arena mi ha promesso che gliela darà. Certo, se la squadra non funziona è ancora più difficile far fronte alle richieste dei cittadini. Ma se ci sono dei problemi un sindaco deve risolverli, come ha fatto con la capigruppo. Il sindaco deve indicare la rotta da seguire in questo viaggio lungo cinque anni, fatto di situazioni più e meno difficili”.

Condividi la notizia:











19 luglio, 2020