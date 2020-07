Progetto uomo, aperte le iscrizioni ai corsi di laurea

Montefiascone - Il nuovo anno accademico inizierà nel mese di dicembre

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – L’istituto universitario Progetto uomo, sede aggregata dell’università Pontificia Salesiana, apre le iscrizione ai corsi di laurea triennale e magistrale in scienze dell’educazione.

L’offerta formativa si compone di due corsi di laurea triennali per educatore professionale ed educatore della prima infanzia, per lavorare prendendosi cura degli altri nelle situazioni di difficoltà e disagio, nella scuola o al fianco di anziani e bambini.

E’ anche possibile proseguire il percorso accademico con il corso di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, per ricoprire ruoli direttivi all’interno di strutture e comunità, con specializzazioni in ambito Bes, migranti o comunità terapeutiche. Altro percorso magistrale in pedagogia sociale e counseling.

Il nuovo anno accademico inizierà nel mese di dicembre, proseguirà fino a luglio e sarà articolato in otto settimane didattiche, con lezioni teoriche e laboratori pratici, a cui si alternerà un periodo di tirocinio.

“Sono lauree professionalizzanti – spiega il direttore Nicolò A. Pisanu – e, grazie al tirocinio formativo supervisionato da una commissione di esperti del settore, permettono l’ingresso nel mondo del lavoro”.

La sede di Montefiascone, in via Cardianl Salotti 1, è stata allestita per una ripresa sicura delle lezioni in presenza, seguendo tutti i protocolli sanitari. Ad ogni modo, è stata attivata anche la formazione a distanza e sarà possibile avere piani di studio personalizzati, a seconda della propria esperienza accademica e professionale.

Sono previste, inoltre, convenzioni per dipendenti di enti pubblici e privati.

Per ogni altra informazione, la segreteria è raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,30 al numero 0761.371045, ed è aperta al pubblico il martedì e il giovedì nello stesso orario. E’ possibile, infine, scrivere a segreteria@istitutoprogettouomo.it.

Istituto universitario Progetto uomo Montefiascone

