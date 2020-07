“Questa è la cartolina desolante che offriamo ai turisti che vengono a Roccalvecce”

Anche tu redattore - La segnalazione di Giovangiorgio Afan de Rivera Costaguti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vorrei denunciare l’indecente stato di abbandono, sporcizia e degrado che ormai, purtroppo, si sono impossessati del piccolo borgo (centro storico) di Roccalvecce.

La via principale costituita da un selciato di pietre basaltine è ridotta un colabrodo. La maggior parte delle pietre sono saltate e si sono creati dei pericolosi avvallamenti, anche molto profondi.

Il transito dei veicoli è pericoloso per non parlare di quello dei pedoni, costretti a schivare le buche per non incorrere in brutte cadute. Sovente le autovetture in transito si danneggiano a causa dell’instabilità del selciato. Il tutto condito da erbacce e sporcizia ovunque.

L’amministrazione comunale per risolvere il problema ogni tanto invia gli stradini a togliere le pietre che si muovono e rattoppare con pezze di bitume.

Soluzione indecorosa… orribile per un centro storico! Oltre ad essere anche totalmente inutile, dopo 5 minuti si iniziano a muovere le pietre circostanti e non si è risolto nulla. Stiamo parlando della via principale del borgo. L’unica strada che porta a Piazza Umberto I (la piazza principale del paese), non di un vicoletto secondario.

Altra nota dolente è la situazione del verde pubblico che semplicemente è stato abbandonato dall’amministrazione comunale, alcuni vicoli caratteristici sono intransitabili. Lo spazzamento non viene mai effettuato perché non è previsto a Roccalvecce. Erbacce e sporcizia ovunque.

Questa è la cartolina desolante che offriamo ai turisti che decidono di venire a visitare il borgo o soggiornare nell’albergo diffuso Castello Costaguti o in una delle case vacanze qui presenti. I turisti che pernottano sono pure costretti a pagare l’imposta di soggiorno.

Parlare di turismo a Viterbo e poi lasciare ogni anno in queste condizioni il territorio è veramente poco serio.

Giovangiorgio Afan de Rivera Costaguti

Titolare dell’albergo diffuso Castello Costaguti

