Rapina in casa, anziana legata e imbavagliata per tutta la notte

Canepina - Caccia ai responsabili, uno o forse di più, scappati con i soldi lasciando la donna immobilizzata a una sedia

Canepina – Sorpresa nel sonno in casa sua, poi legata e imbavagliata per tutta la notte, mentre chi la rapinava cercava soldi e preziosi.

Un’anziana di 91 anni di Canepina è stata svegliata nel cuore della notte, tra sabato e domenica, da malviventi ancora ignoti.

Non è chiaro precisamente in quanti siano entrati in casa, in un appartamento in pieno centro a Canepina, in piazza Marconi.

Pare che la signora abbia visto una sola persona: quella che l’ha materialmente legata e imbavagliata, ma non è escluso che il rapinatore avesse dei complici con lui che, intanto, rovistavano in casa. In paese, ieri mattina, si parlava di tre malviventi.

La signora dormiva, erano circa le due di notte. Sarebbe stata svegliata di soprassalto e minacciata, ma senza l’uso di armi: pare che il rapinatore o i rapinatori non fossero armati. Subito dopo, è stata legata e imbavagliata.

Non è riuscita a liberarsi da sola, né a chiamare aiuto. Per l’intera notte sarebbe rimasta immobile dov’era stata lasciata: legata a una sedia, in modo da impedirle di reagire.

Così al mattino l’avrebbe trovata la sua badante, che l’ha aiutata a divincolarsi per poi chiamare i carabinieri. Tanto spavento ma, per fortuna, nessun’altra conseguenza: a chi l’ha incontrata, ieri mattina, la signora è parsa in buone condizioni.

Nemmeno lei era in grado di dire con precisione cosa le sia stato portato via. Oro e denaro sicuramente, ma il bottino è in via di quantificazione.

Il comune ha messo a disposizione i filmati delle videocamere di sicurezza che inquadrano il centro storico e l’abitazione della donna. Setacciando le immagini fotogramma per fotogramma si spera di ricavare elementi utili all’identificazione.

20 luglio, 2020