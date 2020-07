Cronaca - Il matrimonio è stato celebrato con rito civile nel comune di Sant'Oreste

Sant’Oreste – Sacerdote viterbese indossa la fascia da sindaco e sposa due donne. È successo l’11 luglio a Sant’Oreste, comune in provincia di Roma ma poco distante dalla Tuscia. Protagonista don Emanuele Moscatelli, parroco della chiesa di San Lorenzo Martire originario di Bassano Romano.

Il matrimonio tra le due donne è avvenuto con rito civile nel municipio di Sant’Oreste. “Il parroco – spiega la sindaca Valentina Pini all’Adnkronos che riporta la notizia – mi ha chiesto di potere avere la delega per sposare le due donne perché è prerogativa del sindaco concederla e, nella volontà di non ledere i diritti di nessuno, gliel’ho data”.

Così l’11 luglio don Emanuele ha indossato la fascia tricolore. “La cerimonia – continua Pin – è avvenuta in comune. Avendo una certa confidenza col parroco ho detto pure di valutare l’opportunità di questa cerimonia. Ecco come sono andate le cose. Non so se lo hanno fatto a titolo religioso o per amicizia. Io ho concesso la delega solo nella volontà di non ledere i diritti di nessuno”.

La parrocchia di San Lorenzo Martire in Sant’Oreste fa parte della diocesi di Civita Castellana.

20 luglio, 2020