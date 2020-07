Si gira Leonardo, in centro le riprese della serie con Giancarlo Giannini

Televisione - La città dei papi torna nel XV secolo - Set blindato

di Daniele Camilli

Viterbo – La città dei papi ripiomba nel XV secolo.

Il set è quello della serie tv “Leonardo” dedicata al genio di Leonardo Da Vinci le cui riprese sono in corso da questa mattina in quasi tutto il centro storico di Viterbo, in particolar modo la zona a ridosso dei quartieri medievali.

Riparte così l’industria cinematografica in città che da diversi anni vede Viterbo al centro di diverse produzioni televisive.

La serie racconta la storia e le vicende che hanno caratterizzato la vita di Leonardo Da Vinci e le dinamiche che hanno accompagnato la sua epoca.

Le riprese, iniziate qualche settimana fa a Montecalvello, proseguono oggi nelle location di piazza del comune (sala regia), piazza San Pellegrino e il chiostro longobardo della chiesa di Santa Maria Nuova. Il campo base della troupe si trova invece al parcheggio del Sacrario in piazza Martiri d’Ungheria.

Per strada pochissimi i curiosi. Il set ha scontato anche la pioggia che all’ora di pranzo ha colto di sorpresa un po’ tutti. Un set in blindato con gli addetti ai lavori che tengono lontani fotografi e giornalisti.

La serie è Co-prodotta da Lux vide, Rai fiction, Big light production in associazione con France television e Rtve ed è co-finanziata e distribuita da Sony pictures television.

Nel cast, gli attori Freddie Highmore e Giancarlo Giannini. Ad interpretare il ruolo di Leonardo, l’attore irlandese Aidan Turner.

La serie dovrebbe andare in onda su Rai 1 alla fine del 2020.

15 luglio, 2020