Fuori strada con la moto, muore giovane

Marta - Intervento di carabinieri e 118

Marta – Fuori strada con la moto, muore 28enne.

L’incidente, per cause in corso d’accertamento, √® avvenuto questa mattina intorno alle 3,30 sulla Verentana all’altezza del supermercato Conad a Marta.

Da una prima ricostruzione sembra che il 28enne abbia perso il controllo della moto e sia finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai colleghi delle stazioni di Marta e Bolsena.

I militari hanno gestito la viabilit√† ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

30 luglio, 2020