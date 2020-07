Viterbo - Ieri mattina assemblea dei soci - sindaci a vuoto - Aggiornata a mercoledì

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Talete, non c’è l’accordo e salta l’elezione del collegio sindacale.

I sindaci – soci sono stati chiamati ieri mattina a rinnovare l’importante organismo.

Riunione a palazzo Gentili, ma come spesso accade quando si tratta di scegliere organismi per la società idrica, l’intesa non è semplice da trovare.

È la regola per il consiglio d’amministrazione e presidente, ma il copione si è ripetuto anche ieri con il collegio sindacale.

Così, l’assemblea, dopo avere atteso a lungo e invano una fumata bianca che non è arrivata, è stata aggiornata a mercoledì, quando l’intesa dovrebbe essere raggiunta.

Con nomi e condivisi.

Un passaggio tecnico non di secondo piano, perché il collegio sindacale è fondamentale per lo svolgimento della attività societarie di Talete.

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020