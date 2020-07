San Martino al Cimino - I funerali saranno fissati nei prossimi giorni

San Martino al Cimino – Trovato morto con un coltello nel petto, salma ancora sotto sequestro.

Non sono stati ancora fissati i funerali di Pietro Di Vita, il 70enne trovato senza vita nella sua abitazione di via Lazio nella frazione di San Martino con un coltello piantato nel cuore.

A trovarlo erano stati i parenti, la sera di martedì 28 luglio, preoccupati perché non avevano più sue notizie. L’uomo aveva il coltello piantato nel torace, in corrispondenza del cuore.

Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano per far luce sui fatti. E’ stata aperta u’inchiesta, coordinata dal pm Stefano D’Arma, e la salma di Di Vita è stata posta sotto sequestro in attesa di più approfonditi accertamenti. I funerali potranno essere fissati soltanto quando la procura rilascerà il corpo ai famigliari.

30 luglio, 2020