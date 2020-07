“Villa Lante riapre, motivo di grande soddisfazione”

Viterbo - Comune - L'assessore De Carolis (Turismo) ringrazia il Polo museale del Lazio

Viterbo – Riapre Villa Lante tutti i giorni, lunedì escluso, soddisfatto l’assessore comunale Marco De Carolis (Turismo).

Dopo lo stop per il Coronavirus e la partenza ma solo nei fine settimana, arriva la tanto attesa notizia.

“È motivo di soddifazione – spiega De Carolis – come assessore al Turismo e amministratore, che Villa Lante torni fruibile tutti i giorni.

Per questo voglio ringraziare il Polo museale regionale ed Edith Gabrielli per il lavoro non facile portato avanti in questi mesi, per tornare alla normalità”.

7 luglio, 2020