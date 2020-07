“Ztl, grazie ad Arena le auto sono libere di scorrazzare in centro”

Viterbo - Comune - Barelli (Forza Civica) sul provvedimento in vigore dal 16: "Il sindaco si è rimangiato la sua stessa parola"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una ztl allunga la vita… sì, quella del sindaco, che cedendo all’ennesima pressione di qualche commerciante spalleggiato da qualche consigliere ha cancellato con una ordinanza il lavoro di anni che aveva consentito a Viterbo di fare un passo verso quella “città d’arte e di cultura” che ambisce ad essere attraverso la salvaguardia e la pedonalizzazione del centro storico.

Il fenomeno, cosi lo ha definito un consigliere di maggioranza, ha fatto una magia e rimangiandosi le sue stesse parole di pochi giorni prima “sulla ZTL non si torna indietro” ha ripristinato il diritto per le auto di scorrazzare nel centro storico più grande d’Europa.

Ma un campione, un fuoriclasse come lui, sempre secondo la definizione della sua maggioranza, non gioca da solo e infatti su assist dell’assessore De Carolis allo spettacolo (indecente) ha provveduto prima a desertificarlo, eliminando ogni sorta di manifestazione che non abbia un rapporto di “fratellanza” con lui stesso e poi a riaprirlo alle macchine e ai motori..

Il risultato: una città più viva ed accogliente per il sindaco non per i cittadini, il cui primo obiettivo è quello di tirare a campare e ovviamente” una ztl val bene Palazzo dei Priori ” soprattutto se questo accontenta”i soliti” quatto amici al bar”… consentendogli nello stesso tempo di recuperare qualche sicurezza in consiglio dove ultimamente la sua maggioranza non ha certo brillato e spesso è andata anche sotto… acqua.

In sintesi ha vinto il “patto del Labirinto” dal nome del locale dove qualche giorno fa il provvedimento odierno fu annunciato dal vicesindaco Contardo e da molti consiglieri della Lega, che definendo “senza senso” la delibera di Arena per il ripristino della ztl intimarono al sindaco di ritirarla. Detto fatto delibera ritirata ztl cancellata partita chiusa, sindaco salvo.

Ha perso Viterbo perché la politica ha sacrificato in nome dell'”interesse particulare” direbbe Guicciardini quello “universale” di poter passeggiare come in tutte le città d’arte del mondo anche a Viterbo in un centro storico libero dalle auto e dallo smog.

Ma “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare” ed Arena ce lo ha dimostrato più volte, tuttavia come ammoniva il poeta Rinaldo Caddeo “Il labirinto più intricato è quello senza muri: è il deserto” quello che questa amministrazione sta facendo della nostra città.

Giacomo Barelli Capogruppo Forza Civica

Condividi la notizia:











13 luglio, 2020