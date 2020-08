“Tra 15 giorni valuto lo stop della mobilità regionale”

Napoli - Il governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla scuola: "Vorrei che in questa materia ci fosse meno faciloneria di quanto non si sia espresso dal ministero dell'Istruzione"

Condividi la notizia:











Napoli – “A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia”. A parlare è il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il suo intervento in una diretta Facebook.

“Ho assistito con sconcerto al fatto che alcune regioni del nord – ha aggiunto De Luca – abbiano ritenuto di non rendere obbligatorio per i loro concittadini rientrati dall’estero il tampone e l’isolamento domiciliare e guardo con preoccupazione a queste scelte poco responsabili”.

Il governatore ha anche chiarito che continua in Campania il lavoro di screening. “Nel frattempo – ha specificato – continueremo il lavoro di screening sui rientri nel mese di agosto in maniera intensa, perché è questo il periodo in cui si registra il grosso dei rientri, mentre nelle regioni del nord questi saranno ritardati”.

De Luca è a favore del controllo della temperatura a scuola. “Considero giusto e corretto che il controllo della temperatura agli alunni che vanno in classe sia fatto a scuola. Così come credo che debba essere garantito l’uso della mascherina agli alunni”.

Poi l’attacco al governo: “Vorrei che in questa materia ci fosse meno faciloneria di quanto non si sia espresso dal ministero dell’Istruzione”.

Condividi la notizia:











21 agosto, 2020