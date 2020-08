Caffeina “in pillole” apre con Stefano Massini

Cultura - Domenica 6 settembre in piazza San Lorenzo a Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il successo della XIV edizione del festival Caffeina propone a Viterbo una mini rassegna: sarà una Caffeina…in pillole.

Nella splendida e suggestiva cornice di Piazza San Lorenzo, ancora eventi, cultura e incontri con i protagonisti dell’attualità e della cultura. Domenica 6 settembre all’ombra dello splendido Duomo della città dei Papi arriva Stefano Massini, autore pluripremiato, è volto noto televisivo per i suoi racconti del giovedì nella trasmissione “Piazzapulita” su La7 e lo scrittore italiano vivente più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo.

A Viterbo il popolare autore porterà una carrellata di storie e di racconti che si chiamano come le emozioni che ogni uomo sa provare: per ogni lettera dell’alfabeto una passione, una sofferenza, una gioia e un moto dell’animo. Il tutto raccontato attraverso le vite di altri, le vicende di personaggi storici notissimi (da Arthur Conan Doyle, a Giosué Carducci a, persino, Al Capone) messi a confronto con l’universo delle loro emozioni.

Tradotto in ventiquattro lingue, celebrato da Broadway al West End di Londra, portato in scena dal premio Oscar Sam Mendes: Stefano Massini nel 2015 dopo il grande successo del suo trittico diretto da Luca Ronconi, viene nominato consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano. Il suo romanzo Qualcosa sui Lehman (Mondadori, 2016), tradotto in vari paesi, è stato uno dei libri più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica e ora il Prix Médicis e il Prix Meilleur Livre Étranger in Francia). Il suo secondo romanzo è L’interpretatore dei sogni (Mondadori, 2017).

“Siamo felici di poter dare il nostro contributo all’estate viterbese con la nostra rassegna di eventi in pillole – dichiara Gaetano Carramusa, ad di Carramusa group -. Sarà una piccola rassegna in stile Caffeina che porterà in piazza a Viterbo il meglio della cultura e i grandi autori più noti nel paese”.

“Iniziamo con un grande del palcoscenico – dichiara Annalisa Canfora, direttrice artistica delle proposte teatrali di Caffeina – Stefano Massini ci condurrà in un viaggio quotidiano eppure tutto da scoprire. Ed è solo la prima delle proposte che Caffeina farà ai concittadini di Viterbo: presto infatti la comunicazione degli altri eventi della rassegna che si terranno il 6, il 14 e il 27 settembre”.

18 agosto, 2020