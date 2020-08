Albero cade su campeggio, muore bimba di 2 anni

Massa Carrara - Maltempo - Ferite due ragazze di 14 e 19 anni, una è in terapia intensiva

Massa Carrara – Albero si abbatte su campeggio, morta una bambina di 2 anni e mezzo.

Maltempo che uccide. A Marina di Massa Carrara, una bimba è morta stanotte, dopo che un albero è caduto sulla tenda in cui dormiva, al campeggio Verdemare, in località Partaccia. Non aveva ancora compiuto tre anni.

Era arrivata in ospedale in condizioni gravissime, dopo una tromba d’aria che ha fatto numerosi danni. Ferite anche una 14enne, ora in terapia intensiva, e una 19enne, che ha riportato lesioni lievi.

Intervenute diverse ambulanze del 118, tra cui un elisoccorso che, però, non è potuto decollare per via del vento.

30 agosto, 2020