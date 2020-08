Alta tensione a Civita Castellana, 3 della Lega pronti a candidarsi con FdI

Il giornale di mezzanotte - Elezioni comunali - Non si ricuce lo strappo nel centrodestra spaccato in due

Condividi la notizia:











Civita Castellana – (g.f.) – Civita Castellana, il centrodestra rimane spaccato. Non accenna a ricucirsi la frattura, con Lega e Forza Italia che correranno insieme alle comunali di settembre e FdI rimasta fuori.

Una scelta dettata dalla richiesta non soddisfatta, di proporre un candidato sindaco di Fratelli d’Italia, ovvero Luca Giampieri.

La Lega ha detto no, rilanciando con Matteo Massaini e gli azzurri si sono uniti.

Al momento, i segnali restano di rottura. Pare che Fratelli d’Italia stia valutando una lista civica d’appoggio, mentre tre consiglieri uscenti sarebbero in arrivo dalla Lega e pronti a candidarsi con FdI.

Ma nel partito la mancata intesa con la Lega sta generando qualche mal di pancia. Per come le trattative sono state portate avanti. Esprimere il candidato sindaco stavolta era alla portata di FdI, sostiene qualcuno. Qualcosa non ha funzionato.

Il 20 agosto scadono i termini per presentare le liste. Fino ad allora tutto può succedere, nel bene e nel male.

Nel bene per la coalizione, un’intesa che al momento appare complicata. Nel male per Fratelli d’Italia, qualche defezione tra gli uscenti. C’è chi parla di Alberto Cataldi, vicesindaco uscente molto in forse sul ripresentarsi.

Condividi la notizia:











10 agosto, 2020