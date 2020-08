“Apprezzamento per l’attività di Vittorio Sgarbi”

Cronaca - Don Fernando Josè Cruz, titolare della parrocchia di Sutri, si dissocia dalle dichiarazioni del suo vice Miguel Zambrano critico con l’ordinanza del sindaco che prevede la multa per chi indossa le mascherina all’aperto senza necessità

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Don Fernando Josè Cruz, titolare della parrocchia di Sutri, in provincia di Viterbo, smentisce quanto dichiarato dal vice parroco Miguel Zambrano; quest’ultimo ieri aveva manifestato “sconcerto” per la decisione del sindaco Vittorio Sgarbi di emanare un’ordinanza con la quale è prevista la multa per chi indossa le mascherina all’aperto senza che ve ne sia la necessità. Una iniziativa, quella di Zambrano, personale, che ha dunque irritato il titolare della parrocchia, anche per i toni sprezzanti.

In una cordiale telefonata con Vittorio Sgarbi il titolare della parrocchia ha voluto dissociarsi dalle parole di Miguel Zambrano, precisando che si tratta di “un aggregato non appartenente alla Diocesi, con un contratto provvisorio di vice parroco”.

Nel corso della telefonata Don Fernando, mostrando “imbarazzo” per l’iniziativa del suo vice, ha voluto manifestare al sindaco “apprezzamento e stima per le attività fin qui svolte e la collaborazione con la locale chiesa”.

Ufficio stampa Vittorio Sgarbi

Condividi la notizia:











30 agosto, 2020