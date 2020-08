Assunzioni in comune, dal 17 agosto la chiamata per i selezionati con i concorsi

Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena: "Riusciamo finalmente a colmare diverse lacune in alcuni uffici e in generale a potenziare la macchina organizzativa e operativa"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Assunzioni in comune, dal 17 agosto inizierà l’iter per la chiamata in servizio delle 91 persone selezionate tramite le recenti procedure concorsuali. Dal 24 agosto al lavoro gran parte dei neo assunti. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Maria Arena, che spiega dettagliatamente quali saranno gli inquadramenti delle nuove unità di personale.

“A prendere servizio – spiega il sindaco Arena, con delega a interim al personale – saranno dodici nuovi istruttori direttivi amministrativi, quattro istruttori direttivi contabili, sei istruttori direttivi tecnici, quattro istruttori direttivi di polizia locale, un istruttore direttivo programmatore esperto, diciotto istruttori amministrativi, sette istruttori contabili, nove istruttori tecnici geometri, dodici agenti di polizia locale, quattro collaboratori amministrativi, quattro operai specializzati, due commessi manutentori, quattro vice custodi cimiteriali, un istruttore direttivo assistente sociale, un dirigente tecnico, due operatori guida museo. Oltre novanta figure professionali a supporto dell’attuale organico”.

“Un numero – continua il sindaco – davvero considerevole di assunzioni che in passato non si era mai verificato. Una promessa mantenuta. Un impegno preso già nei primi giorni del mio insediamento. Attraverso le procedure concorsuali avviate nei mesi scorsi riusciamo finalmente a colmare diverse lacune in alcuni uffici e in generale a potenziare la macchina organizzativa e operativa del comune di Viterbo. Andremo a inserire la nuove figure professionali laddove risulta maggiore carenza, soprattutto a seguito dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni. Una risposta sia al mondo del lavoro, in termini occupazionali, e al tempo stesso una maggiore efficienza dei servizi forniti dall’ente ai cittadini. Nonostante le turbolenze di carattere politico e amministrativo di questi giorni non ho mai fatto mancare il mio impegno per la città. A testa bassa ho lavorato anche per questo risultato”.

12 agosto, 2020