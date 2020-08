Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Tentato omicidio di un carabiniere - L'uomo fermato era già noto alle forze dell'ordine - Dieci anni fa fu trovato con droga e armi non comuni

Viterbo – Dieci anni fa, durante una perquisizione in casa, gli trovarono droga, una bomba a mano e munizioni da guerra.

Queste le “pregresse vicende” a carico del 37enne che, sabato sera, ha investito un carabiniere che gli aveva intimato l’alt a Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo.

In ospedale è finito un vicebrigadiere del nucleo investigativo. Se l’è cavata con un trauma cranico, una ferita a una spalla e altre lesioni per una prognosi di trenta giorni. Ma poteva andare decisamente peggio.

L’altra sera, in via del Gioco, la pattuglia ha fatto segno all’uomo di fermarsi. Lì per lì lui ha eseguito, ma ha tentato di scappare un istante più tardi. Il vicebrigadiere si trovava davanti al cofano della sua macchina, stava andando a chiedergli i documenti, quando il 37enne ha ingranato la marcia ed è ripartito, investendolo.

La sua fuga è durata poche decine di metri, nel centro abitato di Grotte. Poco dopo ha incrociato un’altra pattuglia. Ha provato a fare marcia indietro e a infilarsi tra la seconda macchina dei carabinieri e le case ed è così che ha travolto l’altra auto dei militari.

Addosso, in bocca, gli sono stati trovati due involucri di cocaina che voleva cercare di ingoiare. In casa, un bilancino che, per i carabinieri, serviva a confezionare le dosi e una piccola somma ritenuta provento di spaccio, più un fucile e due fiale di anestetico, ora oggetto di indagine.

Lui fa il personal trainer in una palestra della provincia. Da sabato è in arresto per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di veicolo di servizio e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore, comparirà in tribunale per la convalida.

31 agosto, 2020