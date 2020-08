“Tra i candidati di FdI anche una persona che fino a ieri era nelle chat del Pd…”

Civita Castellana - Elezioni comunali 2020 - Il segretario dem Mattia Catalani attacca: "Transumanze come questa fanno pensare che ci sia qualcosa di più dell'adesione a un progetto politico"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo la spartizione dei comuni della Tuscia, avvenuta nei tavoli romani e viterbesi, come conferma il capogruppo di FdI di Viterbo in un’intervista, apprendiamo anche che oltre ad ex consiglieri della Lega, anche un ex consigliere comunale vicino al Pd, con una lunga storia personale e familiare di sinistra e che fino a ieri era nelle nostre chat, è confluito in FdI e ha improvvisamente abbracciato la fiamma tricolore.

Tutto è legittimo, ma transumanze come questa fanno pensare che ci sia qualcosa di più dell’adesione ad un progetto politico.

La sensazione forte è che sotto il nome e la casa di FdI si stia ricostruendo una commistione di interessi trasversali, che non ha il sapore di un’apertura al civismo, ma di una politica vecchia e da superare. Una politica in cui manca il pensiero e l’ideale, ma i principi vengono sacrificati per l’esercizio del potere.

Come ribadito ieri dal capogruppo uscente, noi siamo altro.

Mattia Catalani

Segretario Pd Civita Castellana

22 agosto, 2020