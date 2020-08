Coronavirus, desecretati gli atti del comitato tecnico scientifico: online i documenti

Roma - Sono cinque verbali per oltre 200 pagine

Roma -Emergenza Coronavirus, desecretati e pubblicati gli atti del comitato tecnico scientifico. Cinque verbali per oltre 200 pagine che ora si trovano sul sito della fondazione Luigi Einaudi.

Pubblicati questa mattina, così come annunciato ieri sera, si tratta dei documenti prodotti dal comitato per l’emergenza del Coronavirus e sono alla base delle decisioni prese dal governo nei vari dpcm.

I cinque verbali sono datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020.

La comunicazione da parte del governo sul via libera alla pubblicazione della documentazione è arrivo ieri sera agli avvocati della Fondazione, Rocco Todero, Andrea Pruiti Ciarello ed Enzo Palumbo. “E’ stato così accolto l’appello che il presidente della fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, ha rivolto al presidente del consiglio Conte di far prevalere informazione e trasparenza rispetto ad elementi di tale rilevanza per la vita dei cittadini italiani”, ha scritto sui social la fondazione.

