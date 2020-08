Due migranti in quarantena scappati dal centro di accoglienza

Orte - Negativi al Coronavirus avrebbero dovuto comunque rispettare l'isolamento precauzionale - In corso le ricerche

Orte – Sono in corso le ricerche di due migranti di nazionalità tunisina ed egiziana di cui si sono perse le tracce.

Erano ospiti del centro di accoglienza di Orte in cui stavano osservando la quarantena precauzionale.

A Orte erano arrivati nei giorni scorsi dopo essere stati trasferiti dal convento dei frati di Valentano. L’intero gruppo dei migranti è stato sottoposto a test per la rilevazione del Coronavirus: sono risultati tutti negativi tranne uno.

La quarantena è scattata sia per l’unico positivo sia per tutti gli altri, come da protocollo. Dei due si sarebbero perse le tracce durante la notte.

Salgono così a cinque i migranti scappati o che hanno tentato di scappare dai centri in cui erano ospiti. Prima si sono perse le tracce di due migranti che si trovavano a Proceno, al Cas L’Airone. Un altro è stato sorpreso stamattina in un bar del centro di Proceno quando avrebbe dovuto restare in quarantena: è stato fatto rientrare nella struttura. Ora la notizia della fuga di queste altre due persone da Orte.

2 agosto, 2020