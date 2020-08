Eta Beta: “Chiarinelli sempre vicino ai nostri ragazzi”

Viterbo - L'associazione onlus che si occupa di disabili ricorda il vescovo emerito

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Eta Beta odv si stringe alla diocesi di Viterbo e ai familiari del vescovo emerito Lorenzo Chiarinelli, piangendone la sua scomparsa.

Da sempre vicino ai ragazzi, ha più volte dimostrato affetto, come ricorda Pietro Di Bella, che da presidente dell’associazione ha vissuto tanti momenti con lui: “Un uomo di Chiesa che ha dimostrato con la sua presenza l’apprezzamento per le tante attività svolte, sempre in prima fila con noi, pronto a dare una carezza e una parola di supporto”.

“Una triste perdita per questa terra – aggiunge la presidente Francesca Burla -: monsignor Chiarinelli ha manifestato sempre un forte legame con i nostri ragazzi, non facendo mai mancare appoggio e stima. Siamo vicini a lui con le preghiere”.

Associazione EtaBeta Onlus

Condividi la notizia:











5 agosto, 2020