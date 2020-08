Giallo di Caronia, centinaia di volontari in campo per cercare il piccolo Gioele

Messina - Di lui non si hanno più notizie dal 3 agosto - La mamma trovata morta cinque giorni dopo

Caronia – Hanno risposto in tantissimi all’appello di Daniele Mondello, marito della dj trovata morta nelle campagne di Caronia. In centinaia questa mattina sono scesi in campo per cercare il piccolo Gioele, 4 anni, svanito nel nulla dallo scorso 3 agosto.

Il corpo della madre Viviana Parisi, dj 43enne, è stato ritrovato l’8 agosto: mamma e figlio avrebbero avuto un incidente sulla Palermo-Messina, poi avrebbero abbandonato l’auto e si sarebbero allontanati a piedi.

“Gioele era in braccio a lei e stava bene” avrebbero detto alcuni testimoni al pm di Patti. Ma ora sembra sparito nel nulla. Le ricerche a tutto tondo stanno avanti da giorni, eppure del bambino nessuna traccia.

Ora esercito e volontari sono scesi in strada per supportare le ricerche ufficiali.

19 agosto, 2020