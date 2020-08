Bolsena - Miracolosamente illeso l'equipaggio - Sul posto la motovedetta dei carabinieri e i vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Bolsena – Idrovolante precipita nel lago di Bolsena.

Nel pomeriggio un idrovolante ha avuto un problema tecnico in fase di decollo. Il mezzo non è riuscito a prendere quota in maniera corretta ed è finito nel lago imbarcando molta acqua.

L’equipaggio è miracolosamente illeso.

Sul posto è subito intervenuta la motovedetta dei carabinieri per i soccorsi.

Sul posto anche i vigili del fuoco con il presidio acquatico.

Condividi la notizia:











8 agosto, 2020