Il Coronavirus torna a espandersi nella Tuscia: 9 i paesi coinvolti

Covid-19 - Nella giornata di Ferragosto 33 positivi nell'Alto Lazio di cui 12 in provincia di Viterbo - Molte sono persone di rientro dall'estero - A Rieti nessun nuovo caso

di Francesca Buzzi

Viterbo – Il Coronavirus torna ad espandersi nella Tuscia: 9 i paesi coinvolti.

Viterbo, Montefiascone, Orte, Civita Castellana, Grotte di Castro, Sutri, Capodimonte, Nepi e Bassano in Teverina. Si allunga la lista dei paesi della provincia di Viterbo che devono di nuovo fare i conti con il Covid-19.

Ieri, nella giornata di Ferragosto, dopo settimane in cui i nuovi positivi giornalieri oscillavano sempre tra 0 e 4, c’è stata un’impennata di casi: la Asl ne ha registrati ben 12, anche se in realtà soltanto 10 sono le persone residenti o domiciliate nella Tuscia. Gli altri due sono romani che hanno scelto di effettuare il tampone a Belcolle, ma non sono rimasti sul territorio.

Di questi 12 i due terzi (8) hanno scoperto la positività al Coronavirus in seguito al tampone di controllo che la Regione Lazio ha reso obbligatorio dopo i viaggi all’estero in determinati paesi: 4 rientravano dalla Spagna, 3 da Malta e 1 dalla Grecia.

E’ guarito, invece, il paziente di Montalto di Castro che era ricoverato in un ospedale fuori regione.

Gli attualmente positivi quindi salgono a 17: otto a Viterbo, tra cui l’anziana ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle, e altri 16 che stanno trascorrendo la convalescenza a casa. A questi vanno aggiunti anche i due migranti che si trovano nel centro di accoglienza di Orte.

Il numero totale dei casi dall’inizio dell’emergenza arriva a quota 486, mentre sfiora i duecento quello delle persone attualmente in quarantena (199).

Boom di contagi ieri anche nel territorio della Asl Roma 4 con 21 nuovi positivi: 7 a Cerveteri, 3 ad Anguillara Sabazia, 6 a Civitavecchia, 3 a Santa Marinella (di cui due sono donne che lo hanno scoperto appena prima di partorire), 1 a Campagnano e 1 a Sacrofano. Anche qui ci sono diversi casi di rientro dall’estero: sette in tutto di cui 6 dalla Romania e uno dall’Albania.

Solo tre le persone che sono guarite: 1 a Capena, 1 a Fiano Romano e 1 ad Allumiere. Il totale degli attualmente positivi schizza a 40.

Isola felice dell’Alto Lazio per la giornata di Ferragosto è stata invece la provincia di Rieti. Qui non è stato riscontrato alcun nuovo contagio per il secondo giorno consecutivo. I positivi restano 25 e 166 sono le persone in quarantena.

Francesca Buzzi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 486 (152 a Viterbo; 334 in provincia)

Attualmente positivi: 17 + 2 migranti a Orte

Guariti: 444

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 1 (1 a Belcolle)

In quarantena: 199

Usciti dalla quarantena: 4319

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 152 casi (6 morti e 138 guariti)

Montefiascone: 36 casi (3 morti e 32 guariti)

Orte: 10 casi (9 guariti)

Civita Castellana: 9 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Sutri: 4 casi (3 guariti)

Capodimonte: 4 casi (3 guariti)

Nepi: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

16 agosto, 2020