“Il nostro territorio incluso negli itinerari turistici di Msc Crociere”

Montefiascone - L'assessore al Turismo Fabio Notazio ringrazia l'associazione Rocca dei Papi per l'impegno

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale di Montefiascone vuole ringraziare pubblicamente l’associazione culturale Rocca dei Papi nella persona di Angela Petretti per l’impegno profuso per inserire il nostro territorio negli itinerari turistici di Msc Crociere.

“Questo è solo l’inizio – afferma l’assessore al turismo Fabio Notazio -. La prima pietra in questo senso è stata deposta grazie alla volontà e l’abnegazione di persone che hanno come missione il bene comune per il nostro territorio.

Msc Crociere, quando inizierà nuovamente l’attività nel porto di Civitavecchia, ha incluso il pacchetto, con varie offerte, proposto dall’associazione Rocca dei Papi. Il nostro impegno prosegue per ottenere lo stesso risultato con le altre compagnie armatoriali che ormeggiano le loro navi nel porto di Civitavecchia.

Faccio riferimento, ovviamente a Carnival, Royal Caribbean, Costa Crociere, Norvegian Cruise e così via tutte le altre.

Riuscire a portare uno spicchio dei loro passeggeri a bordo delle loro navi – conclude l’assessore Notazio – è un aiuto non indifferenze alla nostra economia fortemente minata da eventi non prevedibili”.

6 agosto, 2020