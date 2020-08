Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Intervento di vigili del fuoco e carabinieri - FOTO

Condividi la notizia:











Montefiascone – Incendio di sterpaglie in via Carpine.

Ieri sera intorno alle 22,45, per cause in corso d’accertamento, si è sviluppato un incendio in via Carpine nella frazione Mosse a Montefiascone.

Le fiamme hanno interessato delle sterpaglie.

Grazie all’immediato intervento di alcuni residenti della via si è evitato che l’incendio si propagasse vicino alle case e nei campi limitrofi.

Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo equipaggiati con una jeep con modulo antincendio e un’autopompa serbatoio insieme ad una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

I pompieri hanno bonificato l’area.

L’intervento è durato circa trenta minuti.

Condividi la notizia:











28 agosto, 2020