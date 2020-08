Sutri - Candida Pittoritto (Civiltà italiana) dalla parte del sindaco e della sua intenzione di multare chi indossa la mascherina senza necessità

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Come non essere d’accordo con Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri.

La legge 533/1977, articolo 2, prevede che non si possa andare con il volto coperto in luogo pubblico, infatti in Italia il burka è vietato.

Bene ha fatto Sgarbi a emettere ordinanza sindacale e multare chi indossa la mascherina senza giustificato motivo.

Candida Pittoritto

Civiltà italiana

Condividi la notizia:











29 agosto, 2020