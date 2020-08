Tarquinia si ferma per l’addio a Matteo Meneghetti, in tanti ai funerali

Cronaca - Don Rinaldo ha celebrato le esequie del 32enne precipitato con l'auto dal ponte della Doganella

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Tarquinia – “La morte non è mai l’ultima parola”. È l’ultimo saluto di don Rinaldo a Matteo Meneghetti, il 32enne di Tarquinia che nella notte tra mercoledì e giovedì è precipitato con l’auto da un ponte su strada Doganella.

I funerali oggi pomeriggio al duomo di Tarquinia dove Meneghetti abitava, lavorando in un’azienda agricola.

“La garanzia che la morte non è l’ultima parola – ha proseguito il sacerdote – la troviamo nel battesimo, all’inizio della nostra esperienza di fede. Il sacramento del battesimo è reale partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo. La nostra vita continua, in modo nuovo, oltre la soglia della morte”.

Matteo Meneghetti stava rascorrendo una serata con gli amici e, secondo le ricostruzioni, intorno alla mezzanotte si sarebbe rimesso in strada per tornare a casa a Tarquinia. Aveva un’azienda agricola e la mattina si doveva alzare presto.

“In tutto il mondo della natura – ha aggiunto don Rinaldo – ogni inizio diventa un fine. Far germogliare una vita nuova ancora più ricca. L’insegnamento che stiamo ricevendo è mettersi sulla via di Dio che è l’unica che non delude e realizzare il progetto di salvezza che Gesù ha compiuto e ha affidato a ognuno di noi affinché ce ne facciamo portatori”.

In chiesa le persone sono tante, tutte strette attorno ai familiari. Molti sono rimasti anche fuori perché le normative anti Covid non permettono di superare un certo numero di persone all’interno.

Il sacerdote, infatti, prima di iniziare il funerale ricorda l’uso della mascherina e il distanziamento tra le persone. “Per evitare assembramenti – ha sottolineato – faremo all’interno della chiesa l’ultima preghiera”.

Tra mercoledì e giovedì notte, durante il tragitto, Matteo Meneghetti, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell’auto precipitando per 20 metri dal ponte della Doganella.

“La preghiera per Matteo – ha concluso infine don Rinaldo – è anche per la città e il mondo perché si lasciano guidare dalla parola di Dio e non dagli istinti che ci portano fuori strada. Per non cessare mai di essere persone di speranza. Perché non camminiamo verso l’ignoto ma verso l’incontro con il signore”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











21 agosto, 2020