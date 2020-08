La Viterbese lavora sui prestiti, oggi incontro col Frosinone

Sport - Calcio - Serie C - Si parlerà di Andrea Errico ed Emmanuel Besea ma anche di Alessio Tribuzzi

Viterbo – (s.s.) – La Viterbese accelera sul mercato.

Dopo Aimone Calì e Paolo Cerroni, arrivati a titolo definitivo, la squadra gialloblù inizia a lavorare sui prestiti.

Per il presidente Marco Romano è in programma per oggi un primo incontro con il Frosinone, rimasto in serie B dopo la finale playoff giocata contro lo Spezia e libero di iniziare a programmare la prossima stagione.

Sul tavolo del summit, che andrà in scena nel pomeriggio, il possibile rinnovo dei prestiti di Andrea Errico ed Emmanuel Besea ma anche l’eventuale arrivo di Alessio Tribuzzi, altro giovane interessante che tra campionato, coppa Italia e playoff ha totalizzato 14 presenze e una rete nell’annata appena conclusa.

Samuele Sansonetti

21 agosto, 2020