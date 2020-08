“Le autoletture inviate a Talete non vengono prese in considerazione”

Il giornale di mezzanotte - Lettere - Scrive Marco Fiorucci

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono completamente d’accordo con il signor Salvatore Longo, in merito alle considerazioni sulla gestione delle autoletture inviate alla Talete, e non solo per quelle.

Anche a me è capitato di osservare sulle mie utenze idriche che “l’amata società”, oltre ad essere sostanzialmente impermeabile a qualsiasi tentativo di contatto (infatti è perennemente irraggiungibile ai contatti telefonici) per le autoletture inviate con tanto di foto, queste non vengono prese in considerazione e continuano a emettere fattura su letture “loro… presunte”.

Per non parlare poi dei macchinosi e antichi sistemi per l’accesso al sito, oppure le modalità estremamente complicate per raggiungere informazioni. Roba da “Commodore”.

Parlare di gestione autoritaria pare un eufemismo. Era molto meglio ai tempi della Sicea. Poi con la politica hanno sistemato tutto, soprattutto i lavoratori rubati alla terra. Con tutto quello che introitano dovremmo bere acqua minerale e invece…

Marco Fiorucci

6 agosto, 2020