Viterbo - Allagamenti e alberi caduti in molte zone della città

Viterbo – Attimi di paura lungo la Cassia nord.

Il forte vento, unito al temporale, ha scoperchiato un capannone a ridosso della strada.

Gravi danni per la struttura ma anche per alcune case nelle campagne attorno alla città, colpite dal crollo degli alberi.

Attorno alle 13,30 il maltempo ha causato anche più di un allagamento. Tra le zone coinvolte via della Palazzina, via Cassia nord e via Garbini.

30 agosto, 2020