Roma - Scrittrice, sceneggiatrice e attrice, ha lavorato con i più grandi

Roma – È morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni.

Il mondo del cinema, della televisione e della cultura piange oggi la scomparsa di una grande attrice. E’ morta all’età di 100 anni l’attrice Franca Valeri.

Il compleanno soltanto qualche giorno fa quando il ministro per i beni culturali Dario Franceschini le aveva rivolto gli auguri in un messaggio definendola “una donna di grande valore che con stile, sagacia, leggerezza, ironia e passione ha attraversato un secolo di cultura italiana”.

Nata il 31 luglio 1920 a Milano, Franca Valeri è stata una scrittrice, attrice di cinema e tatro, sceneggiatrice, regista e molto altro.

Il grande pubblico l’ha conosciuta per personaggi come la sora Cecioni, Cesira la manicure o la signorina snob. Lavorò, tra gli altri, con Federico Fellini, Dino Risi, Giovanni Testori e Alberto Sordi.

Proprio nel 2020 le era stato consegnato il David di Donatello alla carriera.

Solo pochi giorni fa i suoi cento anni. Festeggiati a casa a Roma, come ha detto la figlia Stefana Bonfadelli: “Una festa discreta, in famiglia.

Lei non vive questi cento anni come una tappa così straordinaria. Ricorda che sua mamma è arrivata a 94 anni, suo padre se ne è andato prima, dunque è una longevità non ereditaria. È un fatto di cervello, dice”.

9 agosto, 2020