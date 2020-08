Viterbo - Aveva 83 anni - I funerali domani alla Grotticella - Il sindaco Arena: "Era sempre preparatissimo, ricordo la sua borsa dove teneva tutti i documenti"

Viterbo – (g.f.) – È morto Marcuccio Marcucci, storico ex consigliere comunale, aveva 83 anni.

Ex Dc, è stato per tanti anni nei banchi di palazzo dei Priori, con Forza Italia e con il Pdl, con una parentesi pure in Fratelli d’Italia.

Nella consigliatura del sindaco Giulio Marini aveva stretto un rapporto molto forte con un suo collega, Antonio Fracassini, scomparso qualche anno fa.

“Ho iniziato con lui – ricorda il sindaco Giovanni Arena – quando era sindaco Meroi. C’è stato un rapporto da allevo-maestro, quando parlava aveva sempre approfondito l’argomento.

Non lesinava critiche, ma alla fine si trovava sempre una soluzione. Valeva la pena ascoltarlo”.

Un particolare torna alla mente, pensando a Marcucci. La sua borsa.

“La portava sempre con sé. Era il suo archivio, qualsiasi argomento si affrontasse, tirava fuori una cartellina. Era molto preciso da questo punto di vista. Ha lasciato un segno in consiglio comunale”.

Nella vista era geometra. “Dopo interventi di livello che faceva – ricorda Arena – chiudeva scherzando, dicendo che era un povero geometra di campagna e ricordo che gli faceva eco Antonio Fracassini, replicando che lui, insegnante di educazione fisica, era un professore di zompi”.

Tra le prese di posizione che ancora molti ricordano, quella che riguardava il recupero di Valle Faul.

I funerali si terranno domani, 6 agosto alle ore 16, alla chiesa di Santa Maria della Grotticella alla Mazzetta.

Il sindaco Arena: “Lo ricorderò come un amministratore molto capace e battagliero”

5 agosto, 2020