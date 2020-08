“Ondata anomala di furti a Orte, sempre più urgente rafforzare i controlli”

Il giornale di mezzanotte - Ladri in azione in tutto il territorio comunale - Il sindaco Giuliani rilancia l'appello: "Il nostro territorio ha bisogno di più sicurezza"

Orte – (a.c.) – Ladri in azione sul territorio di Orte. Negli ultimi giorni i cittadini hanno segnalato anche sui social una massiccia ondata di furti o tentati furti in abitazioni in diverse zone della cittadina. E il sindaco Angelo Giuliani, che già nelle scorse settimane aveva richiesto l’istituzione di un commissariato di polizia sul territorio comunale per controllare il fenomeno migratorio, torna alla carica: “Abbiamo bisogno di più sicurezza”.

“Quest’ondata di furti non è normale – dice il sindaco -. In questi giorni c’è stata un’intensificazione del fenomeno, probabilmente per via delle vacanze estive e delle tante case che sono rimaste disabitate. Non credo che i ladri siano di qui, però magari hanno approfittato dell’aiuto di qualcuno in loco e sono andati a colpo sicuro. So che le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire ai responsabili, speriamo che ci riescano presto”.

I furti si sarebbero concentrati soprattutto a Orte Scalo, ma non sono state risparmiate nemmeno altre località come San Michele, Caldare o il centro storico.

Per Giuliani, a pochi giorni dalle polemiche roventi sulla gestione dell’emergenza migranti, un altro segnale della necessità d’intensificare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio ortano. “Oltre alle criticità già ben note dovute alla specificità del fenomeno dell’immigrazione – spiega – adesso si presenta la necessità di rafforzare i controlli anche per reprimere le attività criminali come i furti nelle case”.

“Quello che è successo in questi giorni, e speriamo non continui ulteriormente, è una ragione in più per invocare un intervento rapido da parte delle autorità preposte per aumentare la sicurezza del territorio” è l’appello finale del sindaco.

