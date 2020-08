Oro al grammo: i segreti della quotazione rivelati da chi opera nel settore

Economia - Grande classico dei beni rifugio è da sempre al centro delle più importanti manovre dei mercati finanziari

Viterbo – sponsorizzato – Grande classico dei beni rifugio, l’oro è da sempre al centro delle più importanti manovre dei mercati finanziari. In questo articolo parliamo con l’esperto di oro Valerio Saltari, titolare di Orolive, uno dei più noti compro oro di Roma, con il quale abbiamo intrapreso un viaggio alla scoperta dei segreti che si celano dietro la quotazione dell’oro.

Se un privato vuole vendere i gioielli di famiglia, si trova davanti molti compro oro nella stessa città. Quali sono i principali accorgimenti per orientarsi nella scelta?

“Come dico sempre, trasparenza e affidabilità sono le caratteristiche da cercare. In un compro oro, la bilancia a vista con il display rivolto verso il cliente è un accorgimento ormai noto a tutti, così come un monitor sul quale prendere visione delle quotazioni oro in tempo reale da Londra; non tutti, però, ancor oggi, espongono un listino prezzi per far prendere visione delle spese e delle commissioni d’agenzia, eppure è un facile espediente per ispirare fiducia al cliente, chiarendo ogni passaggio della contrattazione di vendita. Molti clienti, poi, non sanno che ogni compro oro deve essere iscritto all’Organizzazione degli Agenti e dei Mediatori (OAM), una sorta di albo professionale e che l’autorizzazione deve essere esposta in chiaro (OroLive, per esempio, è registrato all’OAM con il numero OCO1836). Senza questa, l’agenzia non è in regola e uscire dal negozio è la prima cosa da fare. Infine, i compro oro più attenti che aspirano all’eccellenza di settore non si limitano all’utilizzo di strumenti per la misurazione del peso con precisione, ma impiegano anche apparecchi per i quali occorre una specifica competenza tecnica: un esempio è lo spettrometro, che è in grado di valutare le proprietà della luce in funzione della sua lunghezza d’onda. In caso di oggetti di dubbia caratura ma grande valore, è il solo strumento che permette di analizzare al meglio il gioiello per dare la valutazione migliore”.

Parlando della quotazione oro da Londra: non sono molti i compro oro che dispongono di display in tempo reale. Come può assicurarsene, il cliente?

“In generale, per conoscere la quotazione dell’oro, il cliente può fare delle ricerche online su siti affidabili, oppure, come si faceva in passato, chiederla all’agenzia di compro oro di fiducia. Quando, però, ancora non se ne ha una, abbiamo ideato una comoda app gratuita per tutti i sistemi operativi, chiamata proprio Orolive: se si vuole vendere oro e si vuole arrivare in negozio con un’idea generale di quanto si potrà ottenere, o se si vuole optare per il giorno in cui la quotazione è abbastanza alta, basterà consultare l’app, inserendo il numero di carati che il gioiello ha, in totale autonomia. Basterà solo conoscere il peso approssimativo degli oggetti (per cui è meglio utilizzare una bilancia digitale da cucina). Non è un vantaggio da poco, perché questa app permette ai clienti di farsi un’idea abbastanza precisa sulla valutazione finale dell’oro. Tenendo poi conto della quotazione così come indicata dall’app, della trattenuta dell’agenzia, della possibilità che alcune parti del bene non siano in oro (come, per esempio, ai ganci e pietre poco preziose), il cliente sarà meno soggetto a frodi e valutazioni sottostimate”.

A giudicare dalle differenti sfumature che emergono da questo resoconto, mi sembra di intuire che quotazione e valutazione afferiscano a due valori diversi. È così?

“Sì, si tratta di due cifre completamente differenti e alcuni clienti potrebbero non aver chiari i due significati. La quotazione è il prezzo corrente dell’oro e, in altre parole, identifica il valore del metallo prezioso da nuovo. La valutazione, invece, è il valore che il negoziante offre per l’acquisto di oro usato, al netto della commissione d’agenzia, che varia di posto in posto. In generale, compro oro in città e molto ben strutturati riescono a offrire commissioni più basse, perché hanno molti clienti e più concorrenza. Spesso accade, da Orolive, che clienti che hanno chiaro questo meccanismo vengano a Roma a vendere l’oro anche da regioni confinanti”.

Abbiamo visto quali accorgimenti tenere presenti per scegliere il compro oro. Resta il fatto che, in una metropoli come Roma, è certamente complesso scovare il negozio migliore. Come fare in questi casi?



“Come per molti altri settori, la risposta sta nel passaparola di fiducia, nel chiedere a chi è rimasto soddisfatto da un compro oro, quale sia. Quando questo però non è possibile, la tecnologia ci viene in soccorso con le ormai famose recensioni su Google, il biglietto da visita più eloquente che esista. Orolive ne può vantare oltre 300, sempre in aumento e tutte reali, che raccolgono i pareri di clienti provenienti da tutto il centro Italia. Ognuno potrà trovare lì risposte ai propri dubbi e esperienze simili che faranno prefigurare cosa accadrà una volta entrati in agenzia”.

A.V.

Informazione pubbicitaria

21 agosto, 2020