Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Per l'assessore al Patrimonio Paolo Barbieri non c'erano alternative, mentre la struttura è in attesa di recupero

Viterbo – (g.f.) – “Palazzo Donna Olimpia evacuato, associazioni a via Bianchi”. Sullo spostamento a palazzo dei Priori ci stanno lavorando. Per l’assessore al Patrimonio Paolo Barbieri non c’erano alternative.

“Il palazzo è stato evacuato – spiega Barbieri in consiglio comunale – sono state sgomberate le persone che lo frequentavano e le associazioni presenti saranno spostate a via Emilio bianchi, nei locali che erano in uso all’università.

Li assegneremo, con prelazione a chi aveva uno spazio nella struttura a via San Pietro”.

Lo storico palazzo è in attesa da tempo di recupero.

“C’è un project financing che avrebbe una valenza, non solo per il centro storico”. Sperando che i privati lo concretizzino.

Barbieri ha passato gli ultimi mesi per una ricognizione del patrimonio immobiliare comunale: “In particolare l’accatastamento dei locali, molti non risultano accatastati e andava fatto, per metterli a frutto locandoli o inserendoli nel piano alienazioni”.

È il famoso piano che ciclicamente è presentato, ma le vendite scarseggiano.

“All’agenzia del Catasto – prosegue Barbieri abbiamo chiesto di predisporre valutazioni più consone, con prezzi che possono stare sul mercato, altrimenti è inutile mettere immobili sul mercato”.

6 agosto, 2020