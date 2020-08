“Parrocchia in festa per l’ordinazione sacerdotale di don Nicola Migliaccio”

Latera - Il parroco D. Terence Nkandu: "Domani celebrerà la sua prima messa al campo sportivo comunale"

Latera – Riceviamo e pubblichiamo – La parrocchia di Latera e l’intera Diocesi sono in festa: questo pomeriggio alle 18,30 nella Basilica Cattedrale di San Lorenzo avverrà l’ordinazione sacerdotale di don Nicola Migliaccio.

Sarà ordinato sacerdote per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Viterbo, Lino Fumagalli.

Domani, domenica 9 agosto, il neo sacerdote celebrerà la sua prima Messa presso il campo sportivo comunale di Latera “Felice Napoleone” alle 18,30.

Tutta la parrocchia è in festa per questo evento, perché Nicola è originario proprio di Latera; qui è cresciuto e qui ha fatto la sua esperienza di cristiano. Questa comunità che lo ha visto nascere ora lo accompagna con la preghiera e gli sarà accanto con il dono di una casula bianca dono al quale ha partecipato tutto il paese.

Invito tutti a pregare per lui: il sacerdozio è una grande grazia, un dono nel quale stanno anche le tante persone che hanno pregato e pregano per lui e che lo hanno accompagnato in questo percorso.

Invoco lo Spirito Santo e affido al novello sacerdote alla Vergine Maria che a Latera veneriamo con il titolo di Madonna della Cava.

Il parroco D. Terence Nkandu

8 agosto, 2020